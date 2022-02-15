Yunanistan: Ukrayna'nın doğusunda askerlerle yaşadıkları tartışma sonrasında iki vatandaşımız öldürüldü

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşayan iki vatandaşının Kiev'in kontrolündeki bölge ile ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeleri ayıran cephenin yakınlarında, askerlerin de dahil olduğu bir olayda hayatını kaybettiğini duyurdu.

Olayda iki Yunanistan vatandaşının da ağır yaralandığı belirtildi.

Atina'dan yapılan açıklamada Hranitne kasabasındaki ölümlerden üç Ukraynalı askerin sorumlu olduğu belirtildi. Bakanlık, Yunanistan vatandaşları ile Ukraynalı askerler arasında "önemsiz bir nedenle" tartışma yaşandığını, ardından tartışmanın şiddete evrildiğini belirtti.

Bakanlık, tartışmanın nedeni hakkında açıklamada bulunmazken olayın Rusya ile yaşanan gerilimle bağlantılı olmadığını bildirdi.

Yunanistan, olaydan kısa süre önce Ukrayna'daki vatandaşlarına Rusya'nın potansiyel işgali nedeniyle ülkeden ayrılma çağrısı yapmıştı.