Yunanistan, Türkiye'yi 'şeref ülkesi' ilan etti

Yunanistan, Türkiye’yi dört şeref ülkesinden biri olarak ilan etti. Bu kapsamda Yunanistan’ı ziyaret edecek olan Türk vatandaşları, ilgili işareti taşıyan her mağazada, belirlenmiş fiyatlar üzerinden yüzde 20 indirim avantajına sahip olacak.

Yunanistan, Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle, ‘şeref ülkesi’ geleneğinin hayata geçeceği ilk yılda, Türkiye’yi dört şeref ülkesinden biri olarak ilan etti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın, Yunanistan Ticaret ve Girişimcilik Odaları Birliği’yle anlaşmasının akabinde Yunanistan’ı turizm döneminde ziyaret edecek olan Türk vatandaşları, ilgili işareti taşıyan her mağazada belirlenmiş fiyatlar üzerinden yüzde 20 indirim avantajına sahip olacak.

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin 2016 yılında dört Şeref Ülkesinden biri olarak seçilmesi, Yunanistan’ın, iki ülkenin zaten yüksek seviyeli ilişkilerinin, daha da ileriye götürülmesi ve güçlenmesi arzusunun pratikte ifadesidir" denildi.