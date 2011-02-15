T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yunanistan Türkiye'ye vizeyi kolaylaştırıyor

Yunan basınında Atina’nın daha fazla turist çekmek için Türkiye’ye uyguladığı vizeyi hafifletileceği yazıldı.

15 Şubat 2011 02:00

T24 - Yunanistan’ın Kathimerini gazetesi, ekonomik krizle boğuşan Atina’nın daha fazla turist çekmek için Türkiye’ye uyguladığı vizeyi hafifleteceğini yazdı.

Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan, krizden çıkış için yeni yöntemleri gündeme getiriyor. Milliyet’in habeerine göre ülkenin saygın gazetelerinden Kathimerini, Dışişleri Bakanı Dimitri Druças ile Kültür ve Turizm Bakanı Pavlos Gerulanos’un, borç batağındaki ülkeye daha fazla turist çekmek üzere Türkiye, Çin, Hindistan, Rusya ve Ukrayna gibi “yükselen pazarların” vatandaşlarına uygulanan vize kurallarını yumuşatmak üzere harekete geçtiklerini bildirdi.

Habere göre, Druças ve Gerulanos bu konu üzerinde çalışmak üzere iki bakanlığın yetkililerinden oluşan ortak bir komite kurma kararı aldı.

Komite, Türkiye ve diğer ülkelerden Yunanistan’a gitmeyi düşünen turistleri caydıran katı vize rejimini yumuşatmak üzere çalışma yapacak.Döviz gelirin önemli bir bölümünü turizmden elde eden Yunanistan, özellikle borç batağında olduğu şu günlerde turizme lher zamankinden fazla ihtiyaç duyuyor.Kathimerini’ye göre, iki bakanlık tarafından yürütülecek çalışmanın diğer bir hedefi de, yabancı turistlere uygulanan vizenin çok katı kurallara bağlı olduğu yolundaki imajı kırmak olacak.

Bu çerçevede Turizm Bakanlığı yetkilileri, Türkiye ve benzeri konumdaki ülkelerde bulunan Yunan konsolosluklarıyla daha yakın işbirliği yapacak. Yunan konsolosluğunun bulanmadığı yerlerde de “vize merkezleri” açılacak.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24