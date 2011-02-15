Yunanistan Türkiye'ye vizeyi kolaylaştırıyor

T24 - Yunanistan’ın Kathimerini gazetesi, ekonomik krizle boğuşan Atina’nın daha fazla turist çekmek için Türkiye’ye uyguladığı vizeyi hafifleteceğini yazdı.



Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan, krizden çıkış için yeni yöntemleri gündeme getiriyor. Milliyet’in habeerine göre ülkenin saygın gazetelerinden Kathimerini, Dışişleri Bakanı Dimitri Druças ile Kültür ve Turizm Bakanı Pavlos Gerulanos’un, borç batağındaki ülkeye daha fazla turist çekmek üzere Türkiye, Çin, Hindistan, Rusya ve Ukrayna gibi “yükselen pazarların” vatandaşlarına uygulanan vize kurallarını yumuşatmak üzere harekete geçtiklerini bildirdi.



Habere göre, Druças ve Gerulanos bu konu üzerinde çalışmak üzere iki bakanlığın yetkililerinden oluşan ortak bir komite kurma kararı aldı.



Komite, Türkiye ve diğer ülkelerden Yunanistan’a gitmeyi düşünen turistleri caydıran katı vize rejimini yumuşatmak üzere çalışma yapacak.Döviz gelirin önemli bir bölümünü turizmden elde eden Yunanistan, özellikle borç batağında olduğu şu günlerde turizme lher zamankinden fazla ihtiyaç duyuyor.Kathimerini’ye göre, iki bakanlık tarafından yürütülecek çalışmanın diğer bir hedefi de, yabancı turistlere uygulanan vizenin çok katı kurallara bağlı olduğu yolundaki imajı kırmak olacak.



Bu çerçevede Turizm Bakanlığı yetkilileri, Türkiye ve benzeri konumdaki ülkelerde bulunan Yunan konsolosluklarıyla daha yakın işbirliği yapacak. Yunan konsolosluğunun bulanmadığı yerlerde de “vize merkezleri” açılacak.





