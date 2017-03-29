Yunanistan Türkiye'ye sığınmacı gönderdi

Konuyla ilgili açıklama Atina'daki Yunan Emniyeti'nden yapıldı. Yunan polisi ile AB'nin Sınır Koruma Ajansı Frontex arasındaki işbirliği çerçevesinde bugün 10 Suriyeli'den oluşan bir grup sığınmacının Midilli adasından hava yoluyla Adana'ya gönderildiği belirtildi.

Türk hükümetinden yetkililer Almanya ve Hollanda'daki referandum etkinliklerinin iptal edilmesiyle yaşanan kriz sırasında, Avrupa ülkelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert bir dille eleştirmesi nedeniyle Türkiye'nin AB ile imzalanan mülteci anlaşmasını devre dışı bırakacağı ve Yunanistan'dan sığınmacı almayacağı uyarısında bulunmuştu. Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında hali hazırda 12 bin sığınmacının bulunduğu tahmin ediliyor.

AB ile Türkiye arasında mülteci anlaşması 2016 yılı Nisan ayında yürürlüğe girdiğinden bu yana 926 sığınmacı Yunan adalarından Türkiye'ye gönderildi.

AB ve Türkiye arasındaki anlaşma yasa dışı biçimde Türkiye'den Yunan adalarına giden ve iltica başvurusu kabul edilmeyen sığınmacıların Türkiye'ye iade edilebilmelerini öngörüyor. Yunan makamlarının sığınmacıların iltica başvurularını değerlendirme süreçleri eleman sayısının yetersiz olması nedeniyle uzun sürüyor.

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