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Yunanistan, Türkiye'ye 150 mülteciyi iade etti

Mültecilerin Cezayir, Tunus ve Fas uyruklu olduğu bildirildi

01 Mart 2016 21:16

Yunanistan, ülkelerine yasa dışı yollardan giren Cezayir, Tunus ve Fas uyruklu 150 kadar mülteciyi İpsala Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye iade etti. Kipi ve İpsala arasındaki tampon bölgeden alınan kaçaklar otobüslerle Edirne Göç İdaresi barınma evine götürüldü.

Hürriyet'ten Engin Özmen'in haberine göre, Türkiye ile yapılan ’Geri Kabul Anlaşması’ gereği Avrupa ülkelerine gitmek isterken Yunanistan’da yakalanan mülteciler iade edilmeye başladı.

İlk etapta yaklaşık 300 kişilik kafileden 70 kadar Cezayir, Fas ve Tunus uyruklu kaçaklar Yunanistan’ın Kipi Gümrük Kapısı’ndan otobüslerle İpsala Gümrüğü’ne getirildi. Yapılan kayıt işlemlerinin ardından mülteciler Türk yetkililere teslim edildi.

Edirne Göç İdaresi görevlilerince 2 otobüse bindirilen mülteciler polis ekipleri eşliğinde İpsala Sınır Kapısı’ndan Göç İdaresi’nin barınma evine götürüldü.

 

80 mülteci daha iade edildi

 

Aralarında Cezayir, Tunus ve Fas uyruklu kaçakların da bulunduğu 80 kişilik ikinci kafile de İpsala Sınır Kapısı’ndan iade edildi. Yunanistan’ın Kipi Sınır Kapısı’ndan Yunan polis ekiplerince İpsala Sınır Kapısı’na getirilen mülteciler otobüslerden indirilerek Türkiye^den yetkililere teslim edildi.

İpsala Gümrük Kapısı’nda kayıt işlemi yapılan 80 mülteci tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından Edirne Göç İdaresi ve polis ekiplerince 2 otobüse bindirilen mülteciler ülkelerine gönderilmek üzere Edirne’deki Göç İdaresi Barınma evine götürüldü. Mültecileri taşıyan otobüslere Edirne Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.

Yunanistan iki kafile halinde Türkiye’ye yaklaşık 150 mülteciyi iade etmiş oldu.

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