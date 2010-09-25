Yunanistan Türkiye'den yardım istedi

T24 - Avrupa Birliği ve IMF ile anlaşma yapmak zorunda kalan krizin pençesindeki Atina, Türkiye’den yardım istedi. Yunan Maliye Bakanı, Ali Babacan’a mektup yazarak “Tecrübenizden istifade edelim” dedi.



Küresel krizde çift dip tartışmaları tekrar alevlenirken, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, krizin ikinci safhasına geçildiğini belirtti. Bloomberg HT’de katıldığı programda Babacan, şunları söyledi: “Krizin birinci safhasını, daha çok finans krizi ve bu krizi önlemek için devletlerin aldığı tedbirler olarak görüyorum. Fakat krizin ikinci safhasında devletlerin kredibilitesi sorgulanmaya başladı. ‘Devletler kamu borçlarını ödeyebilecek mi ödeyemeyecek mi’ sorusu daha sık sorulmaya başlandı. Bugün ABD’nin borç stoku çok hızlı artıyor. Şu ana kadar açıklanan programlarda bu borcu nasıl kontrol altında tutarız diye hiçbir yaklaşım yok.” Yunanistan örneğinde IMF ile AB’nin bir araya gelerek kısa süreli paket oluşturduğunu hatırlatan Babacan, 150 milyar yardım paketine rağmen, CDS (kredi temerrüt takası) risklerinin hâlâ devam ettiğini söyledi. Babacan, Türkiye’nin mayıs ayında henüz IMF ve AB ile anlaşma olmadan ilk teklifi götürdüklerini, Yunanistan’a neler yapılması gerektiğini, Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanarak anlattıklarını kaydederek, daha sonra programın yapıldığını, açıklandığını, uygulanmaya başlandığını söyledi. Programın çok önemli yapısal reform ayakları bulunduğunu belirten Babacan “Bunların nasıl yapılacağı konusunda, beraber çalışma konusunda mutabık kaldık. Geçen ay Yunanistan Maliye Bakanı bana mektup yazarak resmen beraber çalışalım tecrübelerinizden istifade edelim dedi. Bunu başlatacağız” diye konuştu.

Halının altına süpürüldü



Babacan, ABD’de yaşananın kısa süren bir mutluluk oyunu olduğuna dikkat çekerek, problemlerin halının altına süpürüldüğünü, risklerin büyüdüğünü, dengesizliklerin oluştuğunu, birçok göstergenin sürekli daha farklı noktalara gittiğini ve sonunda mutluluk oyununun bittiğini, büyük bir krizle karşı karşıya kalındığını söyledi.



