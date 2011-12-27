Yunanistan Türkiye'den 'yangın tazminatı' istiyor

T24 - Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın “Yunanistan’da orman yakmak devlet sırrıydı” sözleri Atina’da deprem etkisi yaptı. Yunan Dışişleri, “Ankara’dan açıklama bekliyoruz” dedi, diğer siyasi partiler ise “Türkiye zararımızı ödesin” diyor.







Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, “ciddi” olarak nitelendirdiği bu konuyla ilgili Türkiye'nin yetkili makamlarından açıklama beklediğini belirtirken, siyasi partiler de, Yılmaz'ın Türk basınında çıkan Yunanistan ile ilgili ifadelerinin iki ülke ilişkilerine gölge düşürdüğünü ve Türkiye'nin bu konuda tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.

Yunanlı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Grigoris Delavekuras, “Türk basını tarafından eski Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'a atfedilen ve basına yansıyan bilgiler ciddidir ve araştırılması gerekir. Yunan tarafı bu konuda Türkiye'nin yetkili makamlarınca bilgilendirilmeyi beklemektedir” dedi.

Hükümeti destekleyen üç partiden biri olan Yeni Demokrasi Partisinden (ND) yapılan açıklamada da, Yılmaz'ın açıklamalarıyla ortaya çıkan siyasi konunun “çok büyük” olduğu ve bu nedenle Avrupa Birliği kurumlarını da ilgilendirdiği belirtilerek, bu konunun tüm boyutlarıyla derinliğine araştırılması ve Yunanistan'ın zararlarının tazmin edilmesi için, Türk hükümetinin yardımcı olması istenildi.

Ortodoks Halk Partisi LAOS ise Yılmaz'ın Birgün gazetesinde yer alan ifadelerinin, LAOS Başkanı Yorgos Karacaferis'in bu konuda daha önce yapmış olduğu açıklamalarını doğruladığı ileri sürülürken, Dora Bakoyanni'nin başkanı bulunduğu DYSİM'den yapılan açıklamada da, Mesut Yılmaz'ın açıklamalarının, “Çiller hükümeti döneminde Doğu Ege'deki Yunan adalarının yakılması için özel ödenek ayrıldığını ortaya koyarak, Türkiye'nin yaptıklarını ürpertici bir biçimde ifşa etmektedir” denildi.





