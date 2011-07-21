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Dünya

Yunanistan: Türkiye'den ultimatoma gerek yok

Erdoğan'ın KKTC ziyareti esnasında verdiği mesajlar, Yunanistan'ın tepkisine neden oldu.

21 Temmuz 2011 03:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyareti esnasında verdiği mesajlar, Yunanistan'ın tepkisine neden oldu. Yunanistan Başbakanı George Papandreou "Ültimatoma gerek yok, müzakereler cesaretlendirilmeli" dedi.
 
Stelyo Berberakis'in ntvmsnbc'de yayımlanan (21 Temmuz 2011) haberi şöyle:

Başbakan Erdoğan'ın KKTC'de yaptığı açıklamalara Yunanistan Başbakanı Yorgos Papandreu'dan tepki geldi.

Papandreu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban-Ki Moon müzakerelerin hızlandırılması için çaba sarf ederken,, Erdoğan'ın ültimatomu anımsatan cesaret kırıcı açıklamalar yaptığını savundu.

Papandreu ayrıca, bu söylemin Türkiye'nin komşu ülkeleriyle sıfır soru politikasına da darbe vurduğunu ileri sürdü.

Papandreu, Atina'nın Ada’da iki kesimli çift yönetimli ve AB müktesebatının uygulanacağı bir federasyon şeklini desteklediğini de dile getirdi.

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