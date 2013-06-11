Yunanistan: Türkiye'de daha çok demokrasiye ihtiyaç var

Yunan devlet televizyonu NET’e konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopulos, “Türkiye’deki iç kriz daha bitmedi. Erdoğan seçimlerin öneminden bahsetti ve büyük ölçüde de haklı. Ancak, toplum zaman zaman mesajlar gönderir. Bu mesajların şifrelerini çözmek de, biz devlet adamları için liderlik becerisi gerektirir” dedi.

Mutlak gücün her zaman iyi bir kılavuz olmadığını açıklayan Avramopulos, " İktidar, kudret ve güç kelimelerinin demokraside yorumları farklıdır" diyerek, Türkiye’nin daha derin bir demokrasiye ihtiyacı olduğunu belirtti. Erdoğan’ın Türkiye’de kamu ve sosyal yaşamın bazı yönlerini İslamlaştırmak istediğini de söyleyen Avramopulos, Yunanistan’ın istikrarlı bir Türkiye görmeyi arzu ettiğini açıkladı.

Avramopulos, Yunan medyasındaki “Türkiye iç krizi dışa ihraç ederek Ege’de gerginlik çıkarabilir” iddialarının asılsız ve hayal ürünü olduğunu söyleyerek, “Böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Öyle bir tehlike yok" dedi. Türkiye'nin, Yunanistan’daki ekonomik krizden yararlanma teşebbüsünde bulunmadığını belirten dışişleri bakanı, "Geçen yıl 1 milyona yakın Türk turist Yunanistan’ı ziyaret etti. Bu yıl 1.2 milyon gelecek. Türkiye’nin bugün istemediği tek şey, Yunanistan ile gerginliktir. Yunanlar kendilerini güvende hissetmelidir” dedi.