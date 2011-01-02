Yunanistan Türkiye sınırına duvar örecek

T24 - Yunanistan Kamu Düzeni Bakanı Papuçis, yasadışı göçmenleri engellemek için Türkiye sınırına aralıklarla çit çekileceğini açıkladı. Çitin tam olarak nereye konulacağı henüz bilinmiyor. Projeyi Yunan ordusu yönetecek.



Yunanistan, kaçak göçmenlerin geçişini önlemek için Trakya’da Türk-Yunan sınırına tel örgülü çözüm planlıyor. Yunan Kamu Düzeni Bakanı Hristos Papuçis sınırın bundan böyle çitle korunacağını söyledi. Bakanın açıklamalarına göre Yunanistan, Türkiye ile Trakya bölgesinde sınır oluşturan Meriç nehri kenarında, kaçak göçmenlerin en yoğun geçiş noktasına 12.5 km uzunluğunda tel örgüden bir duvar inşa edecek. Yunanistan bu yolla yasak geçişleri azaltmayı planlıyor. Yunan basınına göre duvarın inşa edileceği yer konusunda Yunan Dışişleri Bakanlığı ile mutabakata varıldı. İnşaat ise kısa süre içinde teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından başlayacak, projeyi ordu yürütecek.



‘Koz olarak kullanacağız’

Haftalık “Thema” gazetesine göre sınırda tel örgü yerleştirilmesiyle oluşturulacak özel alan, Yunan sınır muhafaza birlikleri ile Avrupa Dış Sınırlar Ajansı Frontex tarafından kontrol altında tutulacak. İsmi açıklanmayan üst düzey bir polis yetkilisi “Termik kameralar sayesinde göçmenlerin Türkiye’den Yunanistan’a hiçbir engelle karşılaşmadan geldiklerini kanıtlayacağız” ifadesini kullandı. Aynı yetkili “Tel örgü Yunanistan için Türkiye’ye karşı bir müzakere kozu olacak” dedi.



82 göçmen öldü

Türkiye ve Yunanistan arasındaki 203 kilometrelik kara sınırı, Asya’dan Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenler için ana ulaşım yolu haline geldi. Bakan Papuçis’a göre 2010 yılında geçişler yüzde 372 artarak 31 bin 219’a çıktı. 1994 yılından beri en az 82 yasadışı göçmen, savaş zamanında mayın döşenen yoğun ormanlık alandan geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. Avrupa Dış Sınırlar Ajansı Frontex, Yunanistan’ın çağrısıyla kasım ayında sınırda görev yapmaya başladığından beri geçişler azaldı. Yunanistan tarafından ekim ayında günde 350 kişi sınırı yasadışı yollardan geçerken tutuklandı. Bugün sayı günde 60 kişiye indi.



Meksika-ABD sınırında yasadışı geçişler yüzde 16 azaldı

Yunan Bakan Hristos Papuçis projeyi tanıtırken, “Bunu Meksika-ABD sınırındaki çite benzetebilirsiniz” dedi. ABD’nin yasadışı geçişleri ve uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için inşa ettiği 900 kilometre çitin inşaatı 2009 yılında tamamlandı. İki ülke arasındaki 3 bin 141 kilometrelik sınır üzerinde çekilen çitler sensör ve kamera sistemine sahip sınır karakolları arasında aralıklarla yer alıyor. ABD’nin Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı’nın yayınladığı rapora göre, çitin yapılmasının ardından yasadışı geçişler yüzde 16, sınırda yaşanan ölümler yüzde 17, uyuşturucu kaçakçılığı ise yüzde 8 oranında azaldı.