Yunanistan, Türkiye sınır duvarını 40 kilometre uzunluğuna çıkardı

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Yunanistan, Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından meydana gelebilecek olası göç dalgasını önlemek için Türkiye sınırındaki çit duvarı 40 kilometreye uzatmayı bitirdiğini ve yeni gözetim sisteminin çalışmakta olduğunu ifade etti.

Yunanistan Vatandaşları Koruma Bakanı Mikalis Krisohoyadis, cuma günü Savunma Bakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı ile Evros bölgesine gittikten sonra, "Afganistan krizi tekrar göçmen akışı olasılığı yarattı" dedi.

"Pasif bir şekilde olası teması bekleyemeyiz" diyen Krisohoyadis, "Sınırlarımız güvenli ve geçilemez kalacak" ifadelerini kullandı.

Bakan, Türkiye sınırındaki 12.5 kilometre uzunluğundaki duvarın 40 kilometreye uzatılmasının tamamlandığını ve bölgeye yüksek teknoloji bir gözeyim sisteminin eklendiğini ifade etti.