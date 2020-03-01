Yunanistan, Türkiye'nin sınır kararının görüşülmesi için AB Dış Politika Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin sınırlarını açma ve sığınmacıların yasadışı yollardan Yunanistan’a girme çabalarını engellememe kararına ilişkin AB Dış Politika Konseyi’nin acil olarak toplanmasını istedi.

Atina-Makedonya Haber Ajansı’nın (AMHA) aktardığına göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Hartum’da bulunan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrel’i telefonla arayarak, sığınmacı sorunuyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi ve AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nin acil olarak toplanmasını talep etti.

Ajans, Dendias’ın daha önce, ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Jeffrey Pyatt ile bir araya gelmesinin yanı sıra, Avusturya, Bulgaristan ve Kuzey Makedonyalı mevkidaşlarıyla aynı konuyu telefonda görüştüğünü belirtti.

Dendias, Cuma günü Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.