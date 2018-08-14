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Dünya

Yunanistan, Türkiye ile bazı faaliyetlerini askıya aldı

İki Yunan askeri 5 aydır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor

14 Ağustos 2018 15:30

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan iki Yunan askeri hakkında uzun süredir iddianame hazırlanmadığı gerekçesiyle yeni bir gelişme yaşanana kadar 2018 yılı için Yunanistan ile Türkiye arasındaki ‘Güven Artırıcı Önlemler’ kapsamındaki bazı faaliyetleri askıya alma kararı aldı. 

Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre askıya alınan faaliyetler arasında askeri okullardaki öğrenci takası, spor veya kültür etkinlikleri de yer alıyor. 

Öte yandan askeri tatbikatları planlama ve iki ülke arasında zamanında uyarma eylemleri ise geçerliliğini koruyacak.

Yunan basını tarafından “düşük dozlu tepki” olarak nitelendiren kararın siyasi düzeyde alındığı ve tutuklu iki Yunan askeri de dahil olmak üzere Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerle ilgili olumsuz tutuma karşılık olduğu değerlendirmesi yapıldı.

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