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Dünya

Yunanistan, "Türkiye'den daha fazla sığınmacı gelebileceği" endişesiyle önlemleri artırıyor

"Türkiye, bu insanları Avrupa ve Yunanistan'a baskı yapmak için kullanabilir"

20 Temmuz 2020 15:37

T24 Dış Haberler

Yunanistan, 6 insan kaçakçısının tutuklanmasının ardından Türkiye'den ülkeye sığınmacı geçişinin artabileceği endişesiyle daha sıkı önlemler almaya başladı.

Yunanistan Göç Bakanlığı Genel Sekreteri Manos Logotetis, "Hazır olmalıyız ve adalarda Covid-19 riskini de göz önünde bulundurarak karantina bölgesi olarak da işlev görecek kamplar hazırlamalıyız" dedi.

Logotetis, "Hava durumu geçişler için ideal ve Türkiye bir kez daha bu insanları Avrupa ile Yunanistan'a baskı uygulamak için kullanabilir" değerlendirmesinde bulundu.

The Guardian'ın aktardığına göre hafta sonu boyunca 90 sığınmacı taşıyan iki teknenin Midilli'ye vardığını açıkladı. Bunlar, Temmuz ayı içinde Yunanistan'a vardığı tespit edilen 4. ve 5. sığınmacı tekneleri oldu.

Cumartesi günü Yunanistan'ın başkenti Atina'da 6 "kaçakçı" tutuklandı. Bu kişilerin 4 bin Euro karşılığında insanları Yunanistan'dan İtalya'ya taşıdığı belirtildi.

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