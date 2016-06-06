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Dünya

Yunanistan, Türk turiste yüzde 20 indirim uygulayacak

Yunanistan’ı ziyaret edecek Türk turistler, tüm işyerlerinde yüzde 20 indirimden faydalanacak

06 Haziran 2016 11:22

Yunanistan Büyükelçisi Kyriakos Loukakis, ülkesinin Türkiye’yi bu yıl “onur konuğu” olarak seçtiğine dikkat çekerek, Türk vatandaşlarına tüm işyerlerinde yüzde 20 indirim uygulanacağını söyledi.

Yunanistan Büyükelçisi, Yunanistan’ın bu yıl ABD, Rusya ve İsrail ile birlikte Türkiye’ye uygulayacağı “onur konuğu” programını anlattı. Habertürk'ten Gökhan Timurhan'a konuşan Loukais, Türkiye’nin söz konusu üç ülkeyle birlikte Yunanistan’a en fazla turist gönderen ülke olduğunu kaydetti. Loukakis, “Bu yıl turizm sezonunda Yunanistan’ı ziyaret edecek Türk turistler, programa katılan ve belirlenen logoyu takan tüm işyerlerinde etiket fiyatlarının yüzde 20’si oranında indirim hakkına sahip olacak. Onlarca turistik bölgede binlerce işyeri, yüzde 20 indirim kampanyasına katılacak” dedi.

Bunun bir pilot uygulama olduğunu, başarılı olursa kalıcı hale getirilebileceğini kaydeden Loukakis, şöyle konuştu: “Türkiye ile Yunanistan’ın çok ortak noktası var. Bu uygulama, insanların birbirleriyle iletişime geçmesine büyük avantajlar sağlayacak. Geçtiğimiz yıl 1 milyon Türk, Yunanistan’ı ziyaret etti. Yunan vatandaşların 800 bin kadarı Türkiye’yi ziyaret etti. Turizm, birbirimizi anlamamızı daha iyi ifade ediyor. Bu yıl Yunanistan’ı ziyaret edecek tüm Türk vatandaşları, bütün işyerleri ve dükkânlardan yüzde 20 oranında indirim alacak. Bu Türk kardeşlerimize yapmak istediğimiz güzel bir davranış. Ben şahsen Yunanistan’ı ziyaret edecek bir turist olsam bu konuda kendimi özel hissederdim. Türk dostlarımızın bunu hissetmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu önemli dostluğu korumamız gerekiyor. İki ülke insanlarının yakın olması, bizlerin politik düzeydeki zorlukları da çözmemizi kolaylaştıracak.” Loukakis, 1 Temmuz’dan itibaren artık Atina’ya Ankara’dan doğrudan uçuşlara başlanacağını belirterek, “Bu hayatlarımızı daha da kolaylaştıracak” ifadesini kullandı.

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YunanistanTürk turistyüzde 20 indirim uygulayacak

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