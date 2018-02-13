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Yunanistan, Türk Büyükelçi'yi çağırdı

Kardak'ta dün gece yaşanan gerilim sırasında bir Yunan gemisi hasar görmüştü

13 Şubat 2018 21:15

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 'Kardak' gerilimi nedeniyle Türk Büyükelçi'yi Bakanlığa çağırdığı belirtildi.

Kathemerini'nin haberine göre, Ege Denizi'nde Kardak kayalıkları açıklarında Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında gerginlik yaşanması sonrası büyükelçi, bakanlığa çağrıldı.

Bodrum açıklarındaki Kardak Kayalıkları'nda, dün geceden beri gerginlik yaşanıyor. İlk gerginlikte Kardak bölgesine girmeye çalışan Yunan botu, engel olan Türk botunun kıç kısmına sürttü. Diğer gerginlikte ise Türk botları, Yunan botlarının Kardak'a gelmesini engelledi. Yunan botunda hasar meydana geldiği, Türk botunda ise herhangi bir hasarın oluşmadığı öğrenildi.

Yunan hükümeti, Kardak kayalıkları yakınlarında Yunan ve Türk sahil güvenlik botlarının çarpışmasının ardından Türkiye'yi provokasyonla suçlamıştı.

Yunan Hükümeti Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos konuyla ilgili olarak, 'Yunan hükümetinin Ege Denizi'nde Türkiye ile çarpışmaktan endişelenip endişelenmediği' sorusuna da, "Durumu çok yakından izliyoruz. Yangına körükle gitmemesi gereken Türkiye'nin davranışlarından rahatsızız" ifadesini kullanmıştı.

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