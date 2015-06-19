Yunanistan Türk Akımı için imzayı attı

Cuma günü Rusya'da gerçekleşen ekonomik zirvede iki ülkenin enerji bakanlarının imzaladığı

anlaşmayla önemli bir ortaklığın temelleri atılmış oldu. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, bu

anlaşmanın

Yunan ekonomisinin yararına olacak çok büyük bir yatırım projesinin başlangıcı

olduğunu söyledi.

Proje kapsamında çalışmaların önümüzdeki

yıl başlaması ve 2019'da tamamlanması

bekleniyor.

Projeyle yıllık

47 milyar metreküp gazın Avrupa'ya iletilmesi hedefleniyor.

Alternatif arayışları

Aylardır AB ile yapılan görüşmelerden istediği sonucu alamayan Yunanistan'ın bu hamlesinin

‘alternatif arayışlarına' işaret ettiği belirtiliyor.

Öte yandan projeyi Rus devlet kalkınma bankası VEB'nin finanse edeceğinin açıklanmasına karşın

bu tek taraflı bir özveriye işaret etmiyor. Ukrayna krizi yüzünden Avrupa tarafından uygulanan

yaptırımlardan

Rus ekonomisini olumsuz etkilenmesi üzerine Rusya da bir süredir benzer bir arayış

içine girmişti. Üreticiler bir süredir Rus gazını Ukrayna üzerinden geçmeyen bir boru hattı aracılığıyla

Avrupa'ya iletecek bir proje arayışı içindeydi.

Putin'in Rusya ziyaretinde olan Yunan Başbakanı AleksisTsipras'la yapacağı görüşmede Rusya'nın

ekonomik darboğazın

içinde olan Yunanistan'a ekonomik yardımda bulunma sözü vermesi

bekleniyor.

