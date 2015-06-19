Yunanistan Türk Akımı için imzayı attı

Cuma günü Rusya'da gerçekleşen ekonomik zirvede iki ülkenin enerji bakanlarının imzaladığı
anlaşmayla önemli bir ortaklığın temelleri atılmış oldu. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, bu
anlaşmanın
Yunan ekonomisinin yararına olacak çok büyük bir yatırım projesinin başlangıcı
olduğunu söyledi.
Proje kapsamında çalışmaların önümüzdeki
yıl başlaması ve 2019'da tamamlanması
bekleniyor.
Projeyle yıllık
47 milyar metreküp gazın Avrupa'ya iletilmesi hedefleniyor.
Alternatif arayışları
Aylardır AB ile yapılan görüşmelerden istediği sonucu alamayan Yunanistan'ın bu hamlesinin
‘alternatif arayışlarına' işaret ettiği belirtiliyor.
Öte yandan projeyi Rus devlet kalkınma bankası VEB'nin finanse edeceğinin açıklanmasına karşın
bu tek taraflı bir özveriye işaret etmiyor. Ukrayna krizi yüzünden Avrupa tarafından uygulanan
yaptırımlardan
Rus ekonomisini olumsuz etkilenmesi üzerine Rusya da bir süredir benzer bir arayış
içine girmişti. Üreticiler bir süredir Rus gazını Ukrayna üzerinden geçmeyen bir boru hattı aracılığıyla
Avrupa'ya iletecek bir proje arayışı içindeydi.
Putin'in Rusya ziyaretinde olan Yunan Başbakanı AleksisTsipras'la yapacağı görüşmede Rusya'nın
ekonomik darboğazın
içinde olan Yunanistan'a ekonomik yardımda bulunma sözü vermesi
bekleniyor.