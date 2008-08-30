Yunanistan telaşlandı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yorgo Kumuçakos, Rusya Federasyonu'nun Güney Osetya ve Abhazya'yı bağımsız ülke olarak tanımasının, Kıbrıs'taki durum ile karşılaştırılamayacağını söyledi.

Kumuçakos, bugün düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Güney Osetya ve Abhazya'yı tanınması ile Kıbrıs konularına değindi. Sorular üzerine "Uluslararası kriz ve sorunların hiçbir zaman birebir aynı olmadığını" savunan Kumuçakos, Abhazya ile Güney Osetya'ya ilişkin durumun KKTC'nin tanınmasıyla karşılaştırılamayacağını ileri sürdü.

Kumuçakos, Atina'nın, devletlerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini ve korunması ilkesini desteklediğinin altını çizdi.

Basın toplantısında Kıbrıs'ta iki taraf arasında sorunun çözümü için 3 Eylül'de başlayacak olan görüşmelere değinen Kumuçakos, Atina'nın Lefkoşa'nın çözüm çabalarını samimi bir şekilde desteklediğini ve B.M gözetimindeki temasların, herkesin çıkarı için iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde adil, kalıcı ve işler bir çözüm getirmesini umut ettiğini belirtti.

Kumuçakos, "Türkiye'nin, Kıbrıslı Türk liderleri, müzakerelerde yapıcı bir rol oynamaları yönünde cesaretlendireceğine inanıyor ve ümit ediyoruz" dedi.