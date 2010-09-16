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Dünya

Yunanistan: Tek tehdit Türkiye

Yunanistan’ın, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde diğer tehditleri çıkararak tek tehdit olarak Türkiye’yi tanımlayacağı bildirildi...

16 Eylül 2010 03:00

T24 - Yunanistan’ın, “kırmızı kitap” olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde diğer tehditleri çıkararak tek tehdit olarak Türkiye’yi tanımlayacağı bildirildi.

Tovima gazetesinin haberine göre Yunan Savunma Bakanlığı yetkilileri Atina’nın “kırmızı kitabında” yapılacak değişiklikler üzerinde çalışmaya başladı. 

Haberi, “Kutsal savunma kitabı değişiyor” başlığıyla duyuran gazeteye göre yeni düzenlemeyle, “kuzeyden gelen tehditler” ifadesiyle ima edilen ülkeler olan kuzey komşuları, tehdit belgesinden çıkarılacak. 

Yeni belgede, ülkenin karşı karşıya bulunduğu tek tehdit olarak “doğudan gelen tehdit” ifadesi ile Türkiye ima edilecek. Belgedeki bu yeni içerik, Yunan silahlı kuvvetlerinin yeni düzenlemelerle “doğudan gelen tehdit” yönünde konuşlanmasını da beraberinde getirecek.

Türkiye’nin, Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarmasını savaş nedeni sayma kararını Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nden çıkarmayı düşündüğü iddia edilmiş, ancak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin bu konuda tek taraflı adım atmayacağını söylemişti.


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