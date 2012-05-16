Yunanistan tedirginliği doları 4 ayın zirvesine çıkardı

İstanbul serbest piyasada dolar güne yükselişle başladı. Dolar son 4 ayın zirvesine çıktı. Hisse senetleri düşerken dolar, euro karşısında son dört ayın en yüksek seviyesine çıktı. İçeride de dolar Ocak'tan beri ilk kez 1.83 TL'yi aşarak 1.8325 seviyesine yükseldi.

Yunanistan'da son seçimlerden sonra hükümetin henüz kurulamaması ve Haziran'da yeni seçimlerin yapılma ihtimalinin artması piyasaları gerdi. Ülkede yapılan anketlerde ilk sırada çıkan partinin euro birliği tarafından sağlanan kurtarma paketine karşı olması da Yunanistan'ın eurodan çıkabileceği yönündeki tedirginliği artırdı. Bu gelişmelerden olumsuz etkilenen euro, dolar karşısında dört ayın en düşüğüne gerileyerek 1.27 seviyesinin altında geldi. Euro/dolar paritesi şu anda 1.2680 seviyesinden işlem görüyor.



İçeride dolar 4 ayın zirvesinde



Dolardaki bu yükseliş içeride de etkisini gösterdi. Merkez Bankası'nın iki gün önce ek parasal sıkılaştırmaya gitmeyerek politika faizinden fonlama yapma kararı almasıyla birlikte dolar, TL karşısında 23 Ocak'tan beri ilk kez 1.83'ü aşarak 1.8325 seviyesini gördü. Serbest piyasada şu dakikalarda 1.8250 liradan alınan dolar 1.8310 liradan satılıyor. İMKB 100 Endeksi güne düşüşle başladı. Endeks, önceki kapanışa göre 484 puan azalarak 56 bin 968 puan seviyesinden açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0.84 oranında değer kaybetti.



Altın da tutunamıyor



Bu çalkantılı ortamda altın da değer kaybetti. Normal piyasa şartlarında riskten kaçış limanı olarak görülen altındaki düşüşün temel nedeni olarak, küresel çapta Merkez bankalarından parasal yönde genişlemeci kararlar almaması gösteriliyor. Spot altının fiyatı 1,532 dolarla son 10 ayın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Petrol fiyatlarında da küresel büyüme endişelerinden kaynaklı bir gerileme yaşanırken, ABD ham petrolü 93 doların altını görerek son altı ayın en düşük seviyesine geldi.