Yunanistan söylentisi borsaları salladı

T24 - Yunanistan'ın hafta sonu iflasını açıklayacağı yönündeki söylentiler borsaları salladı. Avrupa borsalarında kayıp yüzde 2'yi aştı, İMKB haftayı yüzde 1.39 düşüşle kapadı.



Yunanistan'a ilişkin artan kaygılar ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Jürgen Stark'ın görevinden ayrılacağı haberinin ardından yurtdışı borsalarında artan satışlara paralel İMKB haftayı yüzde 1.39 kayıpla tamamladı.



Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 2'nin üzerine çıkarken, ABD borsalarında da düşüşler yüzde 1'i aştı.



Yunanistan'ın hafta sonu iflasını açıklayacağı yönünde söylentilerin borsalarda satışa neden olduğu belirtiliyor.



Garanti Yatırım Araştırma Yönetmeni Özgür Yurtdaşseven Yunanistan'a dair iflas söylentilerinin olduğunu belirterek, "Bu da endeksteki satışı yurtdışına paralel artırdı" dedi.



Piyasaları tedirgin eden bir diğer haber de ECB'den geldi. ECB, Yönetim Kurulu Üyesi Jürgen Stark'ın kişisel nedenlerle görevinden ayrılacağını, fakat yerine birisi atanana kadar görevini sürdüreceğini açıkladı.



Açıklamada, Stark'ın yerine gelecek kişinin atamasının yürürlükteki kurallara göre yıl sonuna kadar yapılacağı ifade edildi.



Reuters'a bilgi veren kaynaklar, Stark'ın görevinden ECB'nin tahvil alım programına yönelik görüş ayrılıkları nedeniyle ayrılacağını belirtmişlerdi.



Euro dolar kuru, açıklamanın ardından 1,37'nin altına inerek altı buçuk ayın en düşük seviyesine geriledi.





