T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan söylentisi borsaları salladı

Yunanistan'ın hafta sonu iflasını açıklayacağı yönündeki söylentiler borsaları salladı...

09 Eylül 2011 03:00

T24 - Yunanistan'ın hafta sonu iflasını açıklayacağı yönündeki söylentiler borsaları salladı. Avrupa borsalarında kayıp yüzde 2'yi aştı, İMKB haftayı yüzde 1.39 düşüşle kapadı.

Yunanistan'a ilişkin artan kaygılar ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Jürgen Stark'ın görevinden ayrılacağı haberinin ardından yurtdışı borsalarında artan satışlara paralel İMKB haftayı yüzde 1.39 kayıpla tamamladı.

Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 2'nin üzerine çıkarken, ABD borsalarında da düşüşler yüzde 1'i aştı.

Yunanistan'ın hafta sonu iflasını açıklayacağı yönünde söylentilerin borsalarda satışa neden olduğu belirtiliyor.

Garanti Yatırım Araştırma Yönetmeni Özgür Yurtdaşseven Yunanistan'a dair iflas söylentilerinin olduğunu belirterek, "Bu da endeksteki satışı yurtdışına paralel artırdı" dedi.

Piyasaları tedirgin eden bir diğer haber de ECB'den geldi. ECB, Yönetim Kurulu Üyesi Jürgen Stark'ın kişisel nedenlerle görevinden ayrılacağını, fakat yerine birisi atanana kadar görevini sürdüreceğini açıkladı.

Açıklamada, Stark'ın yerine gelecek kişinin atamasının yürürlükteki kurallara göre yıl sonuna kadar yapılacağı ifade edildi.

Reuters'a bilgi veren kaynaklar, Stark'ın görevinden ECB'nin tahvil alım programına yönelik görüş ayrılıkları nedeniyle ayrılacağını belirtmişlerdi.

Euro dolar kuru, açıklamanın ardından 1,37'nin altına inerek altı buçuk ayın en düşük seviyesine geriledi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24