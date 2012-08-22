Yunanistan: Soluklanmamıza izin verin

Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, kemer sıkma programı ve reformları hayata geçirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.



Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu'yla yapılacak müzakereler öncesinde Alman Bild gazetesine demeç veren Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, ülkesine soluklanma fırsatı verilmesi gerektiğini belirtti.

Samaras, "İlave para istemiyoruz. Ekonomiyi hızlı şekilde canlandırmak için sadece biraz nefes alma fırsatı istiyoruz" dedi. Samaras ülkesinin Euro Bölgesi'nden çıkarılarak Drahmi'ye dönmesinin felaket olacağını da dile getirdi.

Yunanistan'a daha fazla zaman tanınması için bugün Euro Grubu Başkanı Jean-Claude Junker ile görüşecek olan Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, hafta sonu da Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile biraraya gelecek.



'Küçük tavizler veilebilir'



Görüşme öncesi Almanya ise kemer sıkma programı için Yunanistan'a küçük tavizler verilebileceğini açıkladı. Görüşmelerde, Yunanistan'ın 31.5 milyar Euro'luk yeni kredi dilimini alabilmesi için istenen şartları yerine getirip getirmediği değerlendirilecek.

Kredi diliminin serbest bırakılmaması halinde Yunanistan'ın borçlarını ödeyemeyecek duruma geleceği ve Euro Bölgesi'nden çıkarılabileceği belirtiliyor. Yunanistan'ın bu parayı alabilmesi için samaras'ın 2 yıl içinde kamu harcamalarında 11.5 milyar Euro'luk kesinti yapabileceği konusunda AB ve IMF'yi ikna etmesi gerekiyor.