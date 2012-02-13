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Dünya

Yunanistan sokakları yine karıştı

Yunanistan'da 130 milyar avroluk ikinci kredi anlaşması ile ilgili kanun tasarısı...

13 Şubat 2012 02:58

Yunanistan'da 130 milyar avroluk ikinci kredi anlaşması ile ilgili kanun tasarısı parlamentoda tartışılırken, binlerce kişi anlaşma karşılığında hükümetin onayladığı yeni kemer sıkma önlemlerini protesto etmek için parlamentonun bulunduğu Sintagma meydanına geldi.

Sendikalar tarafından yapılan protesto çağrısı ile biraraya gelen binlerce kişi parlamento önünde polisle karşı karşıya geldi. 

Polis göstericileri gözyaşartıcı gazla dağıtırken gazdan etkilenenler arasında müzisyen Mikis Theodorakis ile eski siyasetçi Manolis Glezos da yer aldı.

Daha sonra göstericilerden ayrılan ve kendilerini anarşist olarak adlandıran maskeli gruplarla polis arasında çatışma çıktı. Polise taş, şişe, mermer parçaları ve molotofkokteylleri ile saldıran gruba, polis gözyaşartıcı gaz ve ses bombaları ile karşılık verdi.

Alışveriş merkezi ateşe verildi

Bir polisin yaralandığı öğrenilirken göstericiler arasında yaralananlar ambulansla hastaneye götürüldü. Anarşist gruplar, Stadiu ve Akademias caddesindeki bazı dükkanların da camlarını kırdı, bir banka şubesini ve bir alışveriş merkezini ateşe verdi.

Polis yetkilileri yaralananlar olduğunu belirtirken, ayrıca birçok kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Mücadeleci İşçi Kolları Birliği (PAME) üyeleri ise Omonia meydanında başladıkları yürüyüşlerini çatışmalar nedeniyle Sintagma meydanında sonlandıramadı, tekrar Omonia meydanına dönmek zorunda kaldı.

Sintagma meydanı çevresinde benzer çatışmalar devam ederken gösterilerin parlamentodaki tartışmalar ve oylama süresince de devam etmesi bekleniyor.

 

 

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