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Ekonomi

Yunanistan sobaya yöneliyor

Yüksek doğalgaz ve petrol fiyatları nedeniyle Yunan halkı, odun sobalarına yöneldi

30 Aralık 2012 16:36

İflasın eşiğindeki Yunanistan'da halk, eski ısınma yöntemlerine geri döndü.
 
Yüksek doğalgaz ve petrol fiyatları nedeniyle Yunan halkı, odun sobalarına yöneldi.

Başkent Atina'da oduncuların sayısının ikiye katlandığı bildirildi.

Odunculuk yapan George Mihas adlı kişi, işlerinin iyi gittiğini belirterek, "Buralarda eskiden 3 ya da 4 tane oduncu vardı. Şimdi 12 olduk. Tabi artık rekabet de başladı. Kim daha ucuza satarsa o kazanıyor" dedi.

Euronews'ın haberine göre, soba gibi alternatif ısınma yöntemleri ise hava kirliliğine neden oluyor.

Özellikle Atina'daki hava kirliliği oranının son iki yıldır giderek yükseldiği belirtildi.

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