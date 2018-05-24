Yunanistan sınırında yakalanan PKK'lı tutuklandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalanan, terör örgütü PKK soruşturması kapsamında hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Berivan A., tutuklandı.

54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut kartalları, Meriç ilçesindeki denetimleri sırasında yasa dışı yollarla Yunanistan\'a kaçmaya çalışan bir grup kaçağ yakaladı. Birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan kaçaklardan kendisini Iraklı olarak tanıtan Berivan A.\'nın (27), yürütülen bir terör soruşturması kapsamında PKK ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle, hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı olduğu belirlendi.

Edirne Jandarma Komutanlığı\'nda işlemleri tamamlanan Berivan A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.