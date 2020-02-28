Yunanistan sınırında sığınmacılara gazlı müdahale

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından Edirne'de bir grup sığınmacı, Yunanistan sınırına yürüdü. Yunan yetkililer, Edirne Pazarkule sınır kapısında sığınmacılara gaz bombası attı.