Yunanistan sınırında sığınmacılara gaz ve ses bombalı müdahale

Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıların Yunanistan sınırına geçişleri sürüyor. Kastanies Sınır Kapısı önüne jiletli telle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, barikatın arkasına da çok sayıda polis yığdı.

Barikat önünde bekleyen sığınmacılara sık sık tazyikli su sıkan güvenlik güçleri, zaman zaman ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor. Bu müdahaleler sırasında fişek isabet eden bazı sığınmacılar yaralandı.

Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri, Türk sınır karakolu bahçesine de isabet ediyor.

Öte yandan, Atina’nın talebi üzerine Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) Yunanistan’a sınır 'korumu gücü' ve teknik ekipman yolluyor. AB ajansı sözcüsü, Türkiye ile tüm sınırlarda alarm seviyesini de ‘yüksek’ seviyesine çıkardı.