Yunanistan sınır bölgesine giren 4 Türk'ü gözaltına aldı

Yunanistan polisinden yapılan açıklamada Meriç nehrinin ayırdığı kuzeydoğu sınırındaki yasaklı bölgeye giren 4 Türk'ün gözaltına alındığı duyuruldu. Gözaltına alınanlardan ikisinin kendisini gazeteci olarak tanımladığı belirtildi.

Polis, gazeteci olduklarını söyleyen iki Türk'ün dün Meriç'te yaşanan tekne kazasını haberleştirmek için sınırı geçtiklerini söylediğini belirtti.

Türkiye'den 9 kişiyi Yunanistan'a geçimeye çalışan bir tekne dün Meriç'te batmıştı. 1 kadın ve 3 çocuğu kazada kaybolmuştu. Teknedeki diğer 5 kişi ise karaya çıkmayı başarmıştı.

Polis gözaltına alınan diğer 2 kişinin de 'kayıp ailenin yakınları' olduğunu duyurdu.

Yunan medyası kayıpları arama çalışmalarının sürdüğünü ve bu kişilerin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'deki polis operasyonlarından kaçmaya çalıştığını yazdı.

NATO üyesi Yunanistan- Türkiye arasındaki ilişkiler Atina'nın darbe girişimine karıştıkları iddia edilen 8 Türk askerini iade etmemesi nedeniyle gergin.

Yunanistan 3 askere iltica hakkı tanımıştı. İlişkileri geren bir diğer olay da mart ayında Türkiye'nin sınırı geçtikleri gerekçesiyle iki Yunan askerini tutuklaması olmuştu.