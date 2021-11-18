Yunanistan, sığınmacılara yardımcı olan 24 yardım çalışanını yargılamaya başlıyor

T24 Dış Haberler
Yunanistan, 24 yardım çalışanını 2016 ve 2018 yılları arasında sığınmacıların ülkeye gelmelerine yardım ettikleri gerekçesiyle yargılamaya başlayacak.
Sanıklara casusluk, sahte belge kullanma ve radyo frekanslarını yasa dışı kullanma gibi suçlamalar yöneltiliyor.
İnsan hakları grupları davanın arkasında siyasi gerekçeler bulunduğunu belirtti.
Duruşma, sığınmacı krizinin sembol noktalarından biri haline gelen Midilli adasında gerçekleştirilecek.
24 sanıktan 17'sini yabancı ülke vatandaşları oluşturuyor. Yargılanacak isimler arasında Olimpik yüzücü Yusra Mardini'nin kardeşi Sarah Mardini de var.
Suçlu bulunurlarsa yardım çalışanları 5 yıla kadar hapsi cezasına çarptırılabilir.