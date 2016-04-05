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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan sığınmacı göndermeye ara verdi

Hafta başında Türkiye'ye sığınmacı iadesine başlayan Yunanistan'ın bu işleme cumaya kadar ara verdiği bildirildi.

05 Nisan 2016 21:51


Reuters'in Türk hükümetinden bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Yunanistan cuma gününe kadar Türkiye'ye sığınmacı göndermeyecek. Bunun en önemli nedeninin giderek artan sayıda sığınmacının Yunanistan'da iltica başvurusunda bulunması olduğu bildirildi. İltica başvurusunda bulunan sığınmacılar, işlemleri sonuçlanana kadar Türkiye'ye iade edilemiyor.

AB ile Türkiye arasında mülteci krizini kontrol altına almak amacıyla varılan anlaşma doğrultusunda Yunanistan'dan Türkiye'ye sığınmacıların iadesine pazartesi günü başlanmıştı. İlk kafile İzmir'in Dikili ilçesine deniz yoluyla geri gönderilirken, Türkiye'den de Almanya ve Finlandiya'ya Suriyeliler gönderilmişti. Yunanistan'dan Türkiye'ye 132'si Pakistanlı ve 42'si Afgan olmak üzere toplam 202 sığınmacı iade edilmiş, Türkiye'den Almanya'ya 32, Finlandiya'ya ise 11 Suriyeli gönderilmişti. Hollanda'ya da bugün 34 Suriyeli'nin ulaşması bekleniyor.

Türkiye ile AB arasındaki anlaşma, Yunanistan'a yasa dışı yollardan giren ve iltica başvurusunda bulunmayan sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesini öngörüyor. AB, geri gönderilen her Suriyeli sığınmacı karşılığında bir Suriyeli mülteciyi yasal yollardan kabul etmeyi taahhüt etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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