Yunanistan savunmada ilk kez Türkiye'den daha avantajlı

Yunanistan, envanterindeki 15 adet Mirage 2000-5 uçağı için Fransa’ya sipariş ettiği 250 kilometre menzilli Scalp füzelerini teslim aldı.



Yunanistan’ın Fransa ile imzaladığı anlaşma, Mirage 2000-5 tipi savaş uçaklarına havadan havaya ‘Mica’ ve havadan karaya ‘Scalp’ füzeleri yerleştirilmesini öngörüyordu. Yunanistan’da yayınlanan Ta Nea Gazetesi’nin haberine göre, Scalp füzeleri geçen haftadan bu yana “Thiseas” hava üssünde bulunuyor. Gazete, Yunanistan’ın böylece savunma alanında ilk kez Türkiye’ye karşı avantajlı konuma geçtiğini öne sürdü. “Scalp füzeleri sayesinde Yunanlı pilotlar ‘düşman uçaksavarlarından’ uzakta kalıp büyük mesafedeki hedefleri vurabilecek” diyen gazete bunu krokilerle anlattı.

Çizilen grafiklere göre, Scalp füzeleri Meriç bölgesinden fırlatıldığında İstanbul’u vurabilecek menzile sahip. Hürriyet'in haberine göre, Midilli ve Rodos’dan fırlatıldığında ise Ege bölgesinin tümünü, ayrıca İç Anadolu’nun bir bölümünü menzili içinde bulunduruyor.

Uzunluğu 5.1 metre, ağırlığı ise 1.3 ton olan Scalp füzeleri hakkında “Yunan hava kuvvetlerinin uzun kolu” benzetmesini yapan Ta Nea, Türkiye ve ABD’nin “Nükleer Enerjiyi Kontrol Protokolü”nde öngörülen menzil sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle geçmişte bu siparişi engellemeye çalıştıklarını yazdı.