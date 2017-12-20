Yunanistan Savunma Bakanı'nın 'Kral Leonidas'lı açıklamasına' CHP'den Atatürk'ün sözüyle yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ege Denizi’ndeki adalarla ilgili yaptığı açıklamasına "Cevabımız 'gel de al'dır” diyen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’a CHP’den Atatürk’ün sözüyle yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Geldikleri gibi gidecekler” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos’a hem TBMM’de düzenlediği basın toplantısında hem de bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu’nda yanıt verdi. Altay, Genel Kurul’da Kammenos’un CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun 11 Aralık’ta Meclis’te yaptığı konuşmaya yönelik bir açıklama ve tehdidinin olduğunu ifade ederek söz istedi.

Kammenos’un, Kılıçdaroğlu’na, Sparta Kralı Leonidas’in, Pers komutan Serhas’a söylediği 'Molon lave' (Gel de al) sözüyle yanıt verdiğini ifade eden CHP’li Altay şöyle konuştu:

Biz Yunanistan Savunma Bakanı’na büyük Atatürk’ün İstanbul’un işgalinde söylediği ‘geldikleri gibi gidecekler’ sözüyle o adalardan da o Yunanlıların oradan terk edileceğini buradan ilan ediyoruz. Ancak üzüntümüz şudur; Yunanistan’ın bu cüreti, bu cesareti, bu hadsizliği, hiçbir uluslararası anlaşmada, Yunanistan’a ait olduğu tescillenmemiş, egemenliği tartışmalı ada ve adacıkları sahiplenebilmesi, 1913 Atina, 1923 Lozan anlaşmalarına aykırı olarak bu adalara çökmesi AK Parti hükümetlerinin cesaretsiz tutumunun bir sonucudur. Bunun altını çizmek istiyorum.

"Yerliliği ve milliliği ispatlamanın tam zamanı"

Şimdi hepimiz için bütün Meclis için yerliliği ve milliği ispatlamanın tam zamanıdır. Hükümete çağrı yapıyoruz. O 18 ada ve adacıkla ilgili olarak Yunanistan’ın başta Bulamaç, Eşek ve Koyun adaları olmak üzere bu işgaline daha fazla seyirci kalamaz. Milli Savunma Bakanımızın öncelikle Yunan Savunma Bakanı’na hak ettiği cevabı vermesini, daha sonra da hükümetimizin bu adalarla ilgili, biz CHP olarak hükümetin yanındayız, arkasındayız, burnumuzun dibindeki adaların hiçbir anlaşmayla Yunanistan’a terk edilmemiş adaların keyfi bir şekilde işgaline karşı Türk milletinin şanına yakışır bir tavırla vaziyet almasını Yunanistan’a gerekli cevabı vermesini bekliyoruz. Bu konuda hükümetin arkasında olacağımızı aziz milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz.

CHP’li Engin Altay, basın toplantısında da, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, coğrafi aidiyeti, egemenliği belirsiz 18 ada ve adacığın Yunanistan'ın işgalinde olduğunu itiraf ettiğini söyledi. Altay, “Egemenliği tartışmalı ada ve adacıkların, Yunanistan tarafından işgalinin bugün Yunan Milli Savunma Bakanı tarafından itiraf edilmesi ve Türkiye'ye meydan okunmasını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi. Altay, konuya ilişkin Yunanistan ve Türkiye arasında devam eden istikşafi görüşmelerin devamında sakınca görmediklerini ancak Milli Savunma Bakanı tarafından Yunan Savunma Bakanı'na, aynı şekilde cevap verilmesi gerektiğini kaydetti.