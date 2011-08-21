-Yunanistan Savunma Bakanından Rumlara destek ATİNA (A.A) - 21.08.2011 - Yunanistan Savunma Bakanı Panos Beglitis, "Yunanistan'ın, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (Rum) savunması ve Kıbrıs helenizmine güven duygusu sağlama konusunda tarihi ve milli sorumluluğu bulunduğunu" söyledi. Beglitis, Atina'da yayımlanan Tipos tis Kiryakis gazetesindeki demecinde, Güney Kıbrıs Rum kesiminin Doğu Akdeniz'de petrol arama faaliyetleri konusunda Türkiye'nin tepkisiyle ilgili sorular üzerine, "Ankara'nın bu konuda tek yanlı hareketlerde bulunduğunu ve uluslararası hukuka uymayan bir tavır içinde olduğunu" iddia etti. Beglitis, "Türkiye, uluslararası hukuku göz ardı eden tek yanlı hareketlerle ve bölgemizdeki çatışmaların tarihi geçmişini hatırlatan bir zihniyetle, uluslararası hukuk kuralları ve sorumlulukları çerçevesinin dışında hareket edebilen bir ülke gibi davranmaya devam ediyor. Herkes kendi seçiminin sorumluluğunu üstlenir, Yunanistan da kendisininkini" dedi. Akdeniz'de "sıcak bir çatışma" olasılığından endişe duyup duymadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Beglitis, "Soğukkanlılığımızı muhafaza etmek durumundayız. Aynı zamanda da milli egemenlik haklarımızı yok sayacak, ülkemizin ve halkımızın güvenliğini tehdit edebilecek her türlü çabayı püskürtme konusundaki kararlılığımızı güçlendirmeliyiz. Bizim milli stratejimiz, dinamik girişimler dış politikasına, herhangi tehlikeyi püskürtmek için güçlü silahlı kuvvetlerine ve katı milli cepheye dayanmaktadır" diye konuştu. Beglitis, "Yunanistan ile Rum kesimi arasındaki savunma doktrinin geçerli olup olmadığına" ilişkin bir soru üzerine, "Yunanistan'ın, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni (Rum) savunmak ve Kıbrıs helenizmine güven duygusu sağlama konusundaki tarihi ve milli sorumluluğu yürürlükte" dedi. Yunanistan Savunma Bakanı Beglitis şöyle devam etti: "Dolayısıyla savunma işbirliğimizin özü bizi ilgilendiriyor. Çünkü Kıbrıs'ın savunması milli stratejimizin sert çekirdeğinde ve milli savunma ve güvenlik doktrinimizde yazmaktadır. Bu çerçevede, AB içindeki kurumsal ve siyasi gelişmeleri göz önüne alarak, iki ülke arasında savunma ve güvenliğin her alanında işbirliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli koşulları oluşturuyoruz." Beglitis, Yunanistan'ın, Türkiye'nin AB perspektifi ile ilgili politikasında değişiklik yapıp yapmayacağına ilişkin bir soru üzerine de "Türkiye'nin AB perspektifiyle ilgili kararların alındığı 1999 yılından bu yana ekonomik ve siyasi koşulların tamamen değiştiğini" ifade ederek, "Genişleme dinamiği kesildi ve doğal olarak tüm dikkatler krizin aşılmasına ve AB'nin hayatta kalması konusuna çevrildi. Şahsen, önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde koşulların ne şekilde değişeceğini bilemem" diye konuştu. Demecinde, Yunanistan-İsrail ilişkileriyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Beglitis, "iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi hedefinin Atina'nın temel politikası ve seçimi olduğunu ve bu seçimini kararlılıkla koruyacağını" söyledi. Beglitis, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın daveti üzerine gelecek günlerde İsrail'e gideceğini ve bu ziyaret sırasında iki ülke arasında askeri ve savunma konularında ikili bir anlaşma ile silahlanma ve savunma sanayisi konusunda işbirliği protokolü imzalanmasının planlandığını açıkladı. -"Türkiye büyük çıkarları da hesaba katmalı" Bu arada, Kıbrıs Rum kesimi Dışişleri Bakanı Erato Markulli, "Türkiye'nin, Rumların Doğu Akdeniz'de doğalğaz arama faaliyetleriyle ilgili hareketlerinde, bu konuyla ilgisi bulunan büyük çıkarları da ciddi bir şekilde hesaba katması gerektiğini" söyledi. Atina'da yayımlanan haftalık Yunan Proto Thema gazetesine açıklamalarda bulunan Markulli, Akdeniz'de doğalgaz arama konusunun sadece Rumlarla ilgili bir konu olmadığını, bu konunun tüm AB'yi ve onun enerji politikasını, ABD'yi, İsrail'i, başka ülkeleri ve bundan sonraki dönemde yapılacak araştırmalara katılmayı düşünen şirketleri de ilgilendirdiğini ileri sürdü. Markulli demecinde ayrıca, Rumların doğalgaz araştırmalarının başlatılmasında kararlı olduğunu ve kesinlikle bundan vazgeçmeyeceğini söyledi.