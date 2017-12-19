Yunanistan Savunma Bakanı’ndan Kılıçdaroğlu’na: Gel de al

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretini eleştirerek “İşgal altındaki 18 ada neden sorulmadı” diyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’tan geldi. Kılıçdaroğlu’nun en iyi ihtimalle uluslararası hukuk ve anlaşmalardan habersiz olduğunu, en kötü durumda ise Yunanistan’ın topraklarını istediğini söyleyen Kammenos, “Gel de al” yorumunda bulundu.

Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin haberine göre, Erdoğan’ın ziyareti sırasında hiçbir yerde görülmemesi sebebiyle Yunan medyasının da dikkatini çeken Kammenos, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun geçen 11 Aralık’da TBMM’de yaptığı konuşmasına değindi.

Selanik’te konuşan Kammenos, “Ana muhalefet lideri yine 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiğini söyledi. En iyi durumda, uluslararası hukukun ve anlaşmaların hükümlerinden haberi yok. En kötü durumda ise Yunanistan’ın egemenliğinden şüphe ediyor, topraklarımızı talep ediyor” dedi.

Sparta Kralı Leonidas’in MÖ 480 yılında Thermopile geçidinde teslim olup silahlarını bırakmasını isteyen Pers komutan Serhas’a söylediği “Molon lave” (Gel de al) sözünü tekrarlayan Yunan Bakan, “Cevabımız 'gel de al’dır. Yunanlar öyle öğrendik. Tarihimiz bunu öğretiyor” diye konuştu.