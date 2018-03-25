Yunanistan Savunma Bakanı: Ulusal egemenliğimizi sorgulamaya cüret edeni ezeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrin kent merkezine girilmesinin ardından dile getirdiği "Büyük ve güçlü Türkiye’yi mutlaka inşa edeceğiz” sözlerine tepki gösteren Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, “Ulusal egemenliğimizi sorgulamaya cüret edenleri ezeceğiz” dedi.

Kathimerini’de yer alan habere göre, Yunanistan’ın Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılarak bağımsızlığına kavuşmasının yıl dönümünde konuşan Kammenos, "Aklı Osmanlı İmparatorluğu’nda olanlar 1821’i, Yunan halkının Osmanlı’yla nasıl yüzleştiğini ve onu ufaladığını hatırlamalı” diye konuştu.

“Silahlı kuvvetlerimiz ülkemizin toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir girişimle başa çıkmaya hazır” diyen Kammenos, sınırın Türkiye tarafına geçmelerinin ardından gözaltına alınan ve ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanan 2 Yunan askeriyle ilgili olarak da, "böyle bir davranışın Türk yetkilileri ‘başladıkları yere’ Anadolu’nun derinliklerine döndüreceği” yorumunda bulundu.

Dün partisinin Ordu’daki kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısında gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin kent merkezine girilmesiyle ilgili olarak, "Büyük ve güçlü Türkiye’yi mutlaka inşa edeceğiz. Bunun için gerekirse canımızı vereceğiz. Ama asla esir olmayacağız, namusumuza, çocuklarımıza tasallut edenlere fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.