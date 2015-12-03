Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye'nin düşürdüğü Rus uçağı Suriye hava sahasındaydı

Yunanistan Savunma Bakanı ve ANEL Partisi Genel Başkanı Panos Kammenos, sınır ihlali yaptığı için düşürülen Su-24 uçağının Suriye hava sahasında vurulduğunu savundu. RIA Novosti’ye konuşan Kammenos, “Bu gerçeği Türkiye de kabul ediyor. Eğer aksi olsaydı Türkiye, NATO’dan Kuzey Atlantik Antlaşmasının 5. maddesine göre hareket etmesini talep ederdi” dedi.

samanyoluhaber.com'da yer alan habere göre, Yunanistan'da koalisyon hükümetinde Savunma Bakanlığı görevinde Kammenos, “Eğer Rusya Türk hava sahasını ihlal etseydi, Türkiye’nin yanında olurduk. Yunanistan NATO ve AB üyesidir. İhlal halinde Rusya’nın yanında yer almazdık” diye konuştu.

