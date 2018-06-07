Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye'nin 8 askeri kaçırma tehditlerini AB ve NATO'ya bildireceğiz

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçan 8 askeri kaçırma tehditleri hakkında Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya bilgi vereceğini belirtti.

Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan Genelkurmay Başkanlarının katılımıyla gerçekleşen Salamis Storm 2018 uluslararası tatbikatı sırasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, "Meslektaşlarımı, Türkiye'de 2 Yunan askerinin, uluslararası hukukun her türlü kuralları ihlal edilerek, yasadışı olarak tutukluluk hallerinin devam ettiği konusunda bilgilendireceğim. Türkiye Başbakanının, her türlü ahlaki değerleri ve uluslararası savaş hukuk normlarını çiğneyerek, yabancı bir ülkede, NATO çerçevesinde müttefiki olan bir ülkede, 18 aylık dava sürecinden sonra iade edilmemesi kararı çıkan Türk askerlerini kaçırma planları ile ilgili dünkü açıklamaları konusunda da bilgi vereceğim. Bunu yarın Avrupa Birliği ve NATO çerçevesinde de yapacağım" diye konuştu.

Kammenos, "Müttefik ülke fiilen ittifakın başka bir ülkesinde yasa dışı bir askeri operasyon başlattığını açıklıyor" ifadelerini kullandı.