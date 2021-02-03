Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos: Geçen sene Türkiye'ye yönelik olarak orduda üç kez genel seferberlik ilan edildi

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, ülkesinin geçen sene 3 kez Türkiye ile savaşın eşeğine geldiğini söyledi.

Proto Thema'ya konuşan Panagiotopoulos, "Geçen sene silahlı kuvvetlerde Türkiye'ye karşı üç defa genel seferberlik ilan edildi. Tanrım!" dedi.

Yunan bakan, "Bu seferberliğin merkezinde donanma vardı çünkü tansiyon Doğu Akdeniz nedeniyle yükseldi ve Türk donanmasına birkaç kez yaklaştı. Ancak meydana gelebilecek sonuçlara karşı savaş uçaklarından sınırdaki askerlerimize tüm silahlı kuvvetlerimiz hazırdı" diye konuştu.

"Garip bir şekilde seferberlik ilanının caydırıcılık konusunda başarılı olacağına emindik" diyen Panagiotopoulos, "Rakibimiz ordu ile temasa girmek istemezdi çünkü ağır kayıplar yaşayacaklarını biliyorlardı" dedi.

Panagiotopoulos, Türkiye'yi işaret ederek, "Doğudan olduğu sürece adaların silahsızlanması gündeme gelemez" diye konuştu.