"Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos'tan Türkçe küfür" iddiası

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, geçen pazar günü helikopter ile Ege Denizi'nde Eşek adasına (Agathonisi) giderken, Türk hava sahası içinde uçtuğu uyarısında bulunan Türk hava kontrolörüne Türkçe küfür ettiği öne sürüldü.

Hürriyet gazetesinden Yorgo Kirbaki'nin Alpha radyosu ve televizyonunun muhabiri Dimos Verikios'a dayandırdığı haberine göre, Kammenos'u taşıyan helikopter Didim'in karşısındaki Eşek adasına yaklaştığında Türk kontrolör telsizden "Türk hava sahasında uçuyorsunuz. Uçuş planı verin" dedi.

Kammenos bizzat "Yunan hava sahasındayız. Ben de Yunan Savunma Bakanıyım" diye cevap verdi. İddiaya göre Türk kontrolör ısrar edince, Kammenos, "Bre ha s…r" yanıtını verdi.