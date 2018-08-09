T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos: 2 askerimiz Erdoğan'ın talimatıyla tutuklandı

2 Yunan askeri 5 aydır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor

09 Ağustos 2018 17:04

Stelyo Berberakis

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Mart ayından bu yana Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tutuklandığını" öne sürdü.

Antenna Televizyonu'na konuşan Kammenos askerler için, "Yunanistan'a firar eden 8 darbeci askerle takas edilmeleri amacıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yakalandılar" ifadelerini kullandı.

Kammenos, daha önce de bu yönde açıklamalarda bulunmuştu. Ancak ilk kez doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı.

Meriç'teki sınırı "kaçak göçmenlerin izlerini takip ederken 150 metre geçtiklerini" kabul eden iki askeri, aynı bölgedeki Türk askerlerince yakalanarak Edirne Cezaevi'ne gönderilmişlerdi.

Panos Kammenos, ilk açıklamalarında 2 Yunan askerinin Türkiye tarafından "rehin" alındıklarını söylemişti.

Her ay başında "yargı gününe kadar tahliye edilmeleri" başvuruları reddedilen askerler 5 aydır Edirne Cezaevi'nde tutuklu.

Kammenos ise sivri diliyle sık sık Türk-Yunan ilişkilerinde gerginliği tırmandıran bir siysetçi.

Yunanistan'da, Savunma Bakanı'nın son açıklamasında Cumurbaşkanı Erdoğan'ı ilk kez doğrudan suçlayarak, iki ülke arasındaki söz düellosunu yeniden artıracağı şeklinde yorumlar yapılıyor.

ETİKETLER

YunanistanPanos KammenosErdoğan2 yunan askeriEdirne Cezaevi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24