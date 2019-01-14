Yunanistan Savunma Bakanı istifa etti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın koalisyon hükümetin küçük ortağı Bağımsız Helenler’in (ANEL) lideri Panos Kammenos, Savunma Bakanlığı görevinden istifa etti.

Kommenos istifasını, “Makedonya’nın ismiyle ilgili mesele, savunma bakanlığı koltuğunu feda etmemin önüne geçemedi” sözleriyle duyurdu.

Kammenos, Makedonya’nın isminin ‘Kuzey Makedonya (Severna Makedonija)’ olarak değiştirilmesini öngören anlaşmaya milliyetçi gerekçelerle karşı çıktığını daha önceden açıklamıştı.

Yunanistan erken seçime gidebilir

Gazeteduvar'ın haberine göre, ANEL’in bu kararının Yunan hükümetinin geleceğini nasıl etkileyeceği şu an için belirsiz. Çipras’ın koalisyonu 300 sandalyeli Yunan parlamentosunda 153 sandayeye sahipti. Bu sandalyelerin 145’i ise bizzat Çipras’ın partisi Syriza’ya ait. Şimdi, Çipras’ın parlamentoda salt çoğunluğu geçmesini sağlayacak destek bulup bulamayacağı veya erken seçime mi gidileceği soruları yanıt bekliyor.