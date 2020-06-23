Yunanistan Savunma Bakanı: Biz kurallara uyuyoruz, Türkiye zorba ve kabadayı gibi hareket ediyor

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, "Yunanistan uluslararası hukuk kurallarına uymaya devam ederken, Türkiye bölgede bir zorba ve kabadayı gibi faaliyet gösteriyor" derken 'Türkiye'nin kışkırtıcı tutumunu değiştirmemesi halinde Yunanistan'ın Ankara ile diyalog başlatmayacağını' söyledi.

Yunanistan'da yayın yapan Alpha TV'de katıldığı bir programda konuşan Yunan Bakan, 'tehdit altında' herhangi bir diyalog istemediklerini kaydetti.

Euronews'in haberine göre, Programda sunucunun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Yunanistan'la diyaloğa hazırız" sözlerini de anımsatarak, "Türkiye'nin tutumu, 'ya müzakere masasına oturursunuz ya da yakın gelecekte sıcak çatışma yaşanır' dilemması mı?" sorusunu değerlendiren Bakan Panagiotopoulos, şu cevabı verdi:

"Diyalog şantajla olmaz"

"Benim de Yunanistan hükümetinin de söylediği, şantaj veya ülkenin egemenlik haklarının doğrudan sorgulandığı koşullar altında herhangi bir diyalog çağrısı yapılamaz. Biz böylesi bir diyaloğu istemiyoruz.

"Eğer Türk Dışişleri Bakanı, başkalarını davet etme yolu olarak bunu görüyorsa, iletişim kanallarının açık kalması gerektiğine inanmakla birlikte bu yöntemi tuhaf buluyoruz. Diyalog şantajla olmaz. Başka bir deyişle, 'ne istediğimizi ve muhtemelen bize ne vermeniz gerektiğini' tartışalım. Üzgünüm ama işler böyle yürümüyor, teşekkürler".

"Türkiye bir zorba ve kabadayı gibi faaliyet gösteriyor"

Ülkesinin uluslararası hukuka riayet ettiğini ancak Türkiye'nin 'kabadayılık' yaptığını öne süren ve "Yunanistan uluslararası hukuk kurallarına uymaya devam ederken, Türkiye bölgede bir zorba ve kabadayı gibi faaliyet gösteriyor" diyen Panagiotopoulos, "Diyalog istediğimizi söyledik, evet diyalog istiyoruz ama bu şartlarda değil" diye konuştu

Ayrıca Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Türkiye'nin Girit'in güneyinde denizde keşif sondajı yapmaya devam etmesi halinde bunun ülkesinin egemenlik haklarının ihlali anlamına geleceğini ve tolere edilmeyeceği tehdidinde bulundu.