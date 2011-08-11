Yunanistan savaş uçaklarına yakıt bulamıyor

T24 - Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz, Ege'de Türk ve Yunan savaş uçakları arasında yıllardır yaşanan taciz ve it dalaşı olaylarını da bitirdi. Uçak yakıtı konusunda sıkıntı yaşayan Yunanistan, son 10 gündür F-16 ve M-2000 tipi savaş uçaklarını Ege'de kullanmıyor. Bu nedenle taciz ve hava sahasını ihlal olayları da yaşanmıyor.



Yunan uçakları, 29 Temmuz 2011 tarihinden bu yana Türk hava sahasını ihlal etmiyor. Son olarak, Midilli adasının kuzeybatısında ve Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan Türk F-16 uçaklarına, Yunanistan'ın Larissa meydanından kalkan F-16 uçakları tarafından önleme yapıldı. 28 Temmuz 2011'de ise, Ahikerya adasının kuzeyinde Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan F-16'lara, Yunanistan'ın Limni ve Skiros alanlarından kalkan F-16 ve M-2000 uçakları ile önleme yapıldı.

Radar kilitlemesi

Yunanistan Temmuz ayı boyunca Türk savaş uçaklarına karşı çok sayıda ihlal gerçekleştirdi. 26 ve 27 Temmuz'da da Sakız adasının kuzeyi, Midilli adasının güneyi, İpsara adasının kuzeybatısında Türk F-16'ları, Yunanistan'ın Ankhialos, Limni, Skiros ve Tanagra meydanlarından kalkan M-2000 uçakları tarafından önleme yapıldı.



Yunanistan 23 Temmuz günü de Sakız adasından kalkan hava aracı ile, Karaburun yarımadası civarında Türk hava sahasını 13 dakika süreyle ihlal etti. 19- 21 Temmuz arasında ise Yunanistan'ın Ankhialos ve Tanagra havaalanından kalkan M-2000 uçakları, Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan F-16 uçaklarımızı, 4 kez radar kilidine alarak tacizde bulundu.



