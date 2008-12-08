Yunanistan savaş alanı gibi

Yunanistan’da gösteriler sırasında 16 yaşındaki bir gencin vurularak ölmesi sonucu büyüyen olaylar birçok şehre sıçradı, ülke savaş alanına döndü.



Atina’da önceki gece 16 yaşındaki bir gencin polisin açtığı ateş sonucu yaşamının yitirmesinin ardından başlayan olaylar tüm Yunanistan’a yayıldı.



Kendilerini "anarşist" ve "iktidar karşıtı" olarak niteleyen gruplar, Atina, Selanik, Yanya, Patras ve Girit adasında çok sayıda banka şubesi, işyeri, polis karakolu, kamu binası ve aracı ateşe verdi.



Atina kent merkezindeki "Monastiraki" semti ile "Ermu" caddesinde 16 banka şubesi, 20 dükkan ve 12 aracın göstericilerce ateşe verildiği, "Akropolis" semti polis merkezine de saldırıda bulunulduğu belirtildi.



Göstericilerin, güvenlik önlemleri almaya çalışan polis ekiplerine ve devriye gezen polis araçlarına molotofkokteylleri attığı da kaydedildi.



Ateşe verilmeseler de saldırılar sonucu camlarının kırılmasıyla ciddi maddi hasara uğrayan banka şubesi, bina ve araç sayısının ise henüz belirlenemediği belirtildi.



Bu arada ülkenin diğer bölgelerinde gece boyunca süren gösterilerde, Selanik kentinde üç banka şubesi ile bir otel ve polis karakolunun saldırıya uğradığı belirtilirken, Girit adasının Hanya ve Kandiye (İraklion) kentlerinde, bazı kamu binaları ile bir polis karakolunun ateşe verildiği, çok sayıda banka şubesinin de camlarının kırıldığı bildirildi.



İçişleri Bakanınının istifası kabul edilmedi



Bu arada İçişlere Bakanı Prokopis Pavlopulos ile Bakan Yardımcısı Panayotis Hinofotis’in dün sabah istifalarını Başbakan Kostas Karamanlis’e sundukları, ancak istifalarının kabul edilmediği bildirildi.



Düzenlediği olağanüstü basın toplantısında görevine devam ettiğini söyleyen Pavlopulos, olaylarla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü ve suçluların "örnek" olacak şekilde cezalandırılacağını ifade etti.



Polisin açtığı ateş sonucunda 16 yaşındaki gencin yaşamını yitirmesini "münferit bir olay" olarak nitelendiren Pavlopulos, polis teşkilatına güvendiğini söyledi.



Pavlopulos, protesto gösterisiyle ilgili olarak da insan haklarıyla ilgili gösterileri haklı bulduğunu, ancak bu gösterilerin diğer masum vatandaşlara zarar vermesine izin vermeyeceklerini kaydetti.



Atina kent merkezindeki "Eksarhia" semtinde önceki gece meydana gelen olayda, devriye gezen polis aracına taş ve sopalarla saldıran bir grup maskeli şahısa polisin ateş açması üzerine kimliği açıklanmayan 16 yaşındaki bir genç hayatını kaybetmişti

