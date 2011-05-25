Yunanistan satışta!

T24- Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan,otobandan limanlara ne var ne yok satışa çıkardı. İlk taliplileri ise Türk firmaları.

Ekonomik kriz nedeniyle 2015 yılına kadar 50 milyar euroluk özelleştirme yapma kararı alan Yunanistan, otobanlardan tren yollarına, limanlardan havaalanlarına kadar pek çok altyapı değerini satmaya hazırlanıyor. Komşunun satışa çıkardıklarının başında Pire ve Selanik limanları geliyor. Bu limanlara ilk talip ise Türkiye’den çıktı.

Pire ve Selanik limanlarına bakıyor

Hindistan, Afganistan ve Kosova başta olmak üzere pek çok ülkede altyapı, inşaat ve havacılık yatırımları bulunan Limak Holding, Yunanistan’da satışa çıkarılan limanlar için düğmeye bastı. Radikal’e konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Yunanistan’daki liman özelleştirmelerini yakından takip ettiklerini belirterek, “Şu anda ihale şartnamelerini ayrıntılı olarak inceliyoruz. Yatırımın gelirini, giderini, garantilerini tartıyoruz. Uygun bulursak 15-20 gün içinde yatırım kararı alırız” dedi. Türkiyeli bir şirket olarak Yunanistan’da yatırım yapmanın zorluklarının farkında olduklarını vurgulayan Özdemir, komşudaki ihalelere girmek için Yunan ortak arayışında olduklarını da kaydetti.

‘Yunanistan bizim için en zor pazar’

Daha önce Yunanis-tan’da yerli ortakla boru hattı ihalesine girdiklerini dile getiren Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, şunları söyledi: “Yunanistan’ın bu açıdan kolay bir ülke olmadığını gördük. Bu yüzden araştırmamızı çok sıkı yapıyoruz. Bizim için en zor pazar Yunanistan, bunu biliyoruz. Kosova’da havalimanı aldık, 2 aydır işletiyoruz. Orada evimde gibiyim. Siyasileri ve bürokratlarla yakınız. Ama Yunanistan’da bu şartlar pek yok. Yerli ortak konusunda da çalışmalarımız var. Şu anda değerlendirme sürecindeyiz. Net yatırım kararımızı 15-20 gün içinde vereceğiz.”