Yunanistan sandık başında

T24 - Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'da bugün yerel seçimler yapılıyor. Seçimler aynı zamanda Papandreu hükümeti için sınav niteliği taşıyor. 140 bin Batı Trakya türkünün oy kullanacağı seçimlerde çok sayıda Türk aday da yarışıyor.

Yunanistan'da bölge valileri, belediye başkanları ve meclis üyelerinin belirleneceği yerel seçimlerin bugün yapılan ilk turunda oy verme sürüyor.

İki tur halinde yapılacak oylamada, seçmenlerden 15 bin 224'ü AB ülkelerinin vatandaşları, 2 bin 652'si yabancı uyruklu Yunan kökenliler, 9 bin 932'si ise ülkede yasal olarak yaşayan, ikamet iznine sahip göçmenlerden oluşuyor.

Yunanistan İçişleri Bakanlığı, 18 yaşını dolduran her Yunan vatandaşının oy vermesinin zorunlu olduğu seçimlerde yeni seçmen sayısını 110 bin 904 olarak açıkladı. Yerel seçimlerin ilk turuna 16 bin 700 aday katılıyor.

Batı Trakya'da, toplam 8 belediye başkanlığının bulunduğu İskeçe ve Rodop illerinde Türk adaylar 3 belediye başkanlığı için yarışacak.

Türk nüfusun çoğunlukta olduğu Rodop'taki Kozlukepir (Aryana) ve Susurköy (Sostis) belediyeleri ile İskeçe'deki Mustafçova (Miki) belediyesinde Türk başkan seçilmesi bekleniyor.

Azınlık nüfusunun daha az olduğu Gümülcine ve İskeçe kentlerinde ise Sibel Mustafaoğlu ile Ahmet Hüseyinoğlu seçimlere bağımsız belediye başkan adayı olarak katılıyor, Yunan belediye başkan adaylarının listelerinde belediye meclisi üyesi adayı olarak Türk adaylar da yer alıyor.

Gümülcine'de, ilk kez kurulan Mustafaoğlu başkanlığındaki ''Eşitliğe İlk Adım Listesi'' ile İskeçe'de Ahmetoğlu başkanlığındaki ''Eşitlik Listesi''nin, seçim bölgelerinde Türk oylarının az olması nedeniyle belediye başkanı seçilme şansları zayıf olmakla birlikte her iki belediyedeki Türklerin oylarını toplayarak güçlü muhalefet oluşturma beklentisi bulunuyor.

Türk azınlık, 2006'da yapılan yerel seçimlerde Gümülcine Belediye Meclisi'ne 3, İskeçe Belediye Meclisi'ne 2 üye seçtirmişti. Meriç (Evros) ilinde ise Azınlık oylarının yetersizliği nedeniyle, daha önce de Türk üyesi bulunmayan kent meclislerine bu seçimlerde de Türk üye

seçilmesi beklenmiyor.

Bölge valiliği seçimlerinde ise Batı Trakya bölgesinin de bulunduğu Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi'nde azınlık oylarının yetersizliği nedeniyle Türk başkan adayı bulunmuyor, sadece Sol İttifak (SYRİZA) Partisi'nin İskeçe ili listesinde Hüseyin Zeybek başkan yardımcısı adayı olarak yer alıyor. Yeni seçim yasasına göre, Rodop ve İskeçe'de ilk kez oluşturulacak 9'ar kişilik bölge meclisleri için belirlenen aday listelerinde 25 Türk aday bulunuyor.



Seçim sistemi değişti



Yeni seçim sistemine göre, ülkedeki 54 valilik, 910 belediye ve 104 muhtarlık lağvedilirken bunların yerine 13 bölge valiliği ile 325 belediye başkanlığı kuruluyor.

Adayların oyların yüzde 50 artı birini alamadığı seçim bölgelerinde 14 Kasım Pazar günü ikinci tur yapılacak. Seçimlerde, bölge valiliği ve belediye meclisi üyelerinin üçte birinin kadınlardan oluşmasının sağlanması için kota uygulanacak.

Belediye meclisi üyelerinin sayısı 16 bin 150'den 9 bin 257'ye indiriliyor. Lağvedilen il genel meclislerinde görevli bin 496 üye yerine ise bölge valiliği meclisinde görev yapmak üzere 713 kişi seçilecek.

Başbakan Yorgo Papandreu ise seçim sonuçlarının hükümet açısından tatmin edici olmaması halinde çıkmaza girileceğini ve hükümet memorandum yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanacağı için erken genel seçim olasılığı doğabileceğini bildirdi.

Papandreu'nun erken seçim ihtimalini ifade etmesi, gerek YDP gerekse sol partiler tarafından ''hükümetin şantajı'' olarak değerlendirildi. Ülkede kayıtlı toplam 9 milyon 809 bin 177 seçmenin oy verme işlemi saat 19.00'da sona erecek.



