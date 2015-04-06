Yunanistan Rusya ile flört ediyor



Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın çarşamba günü Moskova'ya yapacağı ziyaret Brüksel'i telaşlandırdı. Tsipras ekonomik yardım karşılığında politik tavizlerde bulunur mu? Yunanistan'ın Rusya ile sıkı işbirliği yapmak istemesi AB'deki ortaklarının hiç de hoşuna gitmiyor.

AB Komisyonu sözcüsü, Yunanistan Başbakanı'nın Moskova ziyaretiyle ilgili olarak, “ifade ve toplanma hürriyeti olduğu için Yunan sorumluların Rusya'ya yapacakları ziyareti yorumlamak durumunda değiliz” demişti. Tsipras Rus haber ajansı TASS'a verdiği mülakatta, Ukrayna krizi yüzünden AB'nin Rusya'ya yaptırım uygulamasının anlamsız olduğunu, böyle politikaların çıkmaza gireceğini ve yaptırımların uzatılmasına karşı çıkacaklarını söylemişti.

Brüksel endişeli

AB Komisyonu sözcüsü Mina Andreeva, iki hafta önceki zirvede kararlaştırılan ve Ukrayna krizinin çözümü için varılan Minsk anlaşması uygulanana kadar yaptırımların sürdürülmesini öngören mutabakata Yunanistan'ın da katıldığını hatırlattı. Yunanistan Başbakanı Tsipras ise İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği ile Yunanistan'ın Almanya'ya karşı verdikleri mücadeleyi ‘parlak geçmiş' olarak nitelemiş ve geleceğin de aynı parlaklıkta olabileceğini ifade etmişti.

Syriza liderinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e duyduğu yakınlığı vurgulaması Brüksel'deki gözlemcileri kaygılandırıyor. Yunanistan ekonomik yardım alabilmek için Rusya'ya uygulanan ortak politikalardan ayrılır mı? Muhafazakar Avrupa milletvekillerinden Heribert Reul, “AB üyeliği itimat ve güvenilirlik demektir, selameti Rusya'nın yardımında arayan ilerde pişman olabilir” diyor. Eski troyka ile Yunanistan arasındaki pazarlığın ağır ilerlemesinden rahatsız olan Yunanistan Başbakanı Rusya yaptırımlarına otomatikman katılmayacaklarını ve Brüksel'in yaptırımları uzatmadan önce kendilerinden görüş almak zorunda olduğunu dile getirmişti.

Yunanistan Rusya kozunu oynuyor

Yunanistan Enerji Bakanı Panagiotis Lafanzanis Moskova temasları sırasında Rus doğalgazının boru hattı ile Yunanistan'a bağlanmasını arzuladıklarını ve Yunan karasularında doğalgaz ve petrol tesisleri kurulması için açılacak ihaleye Rus şirketlerinin de katılmasının kendilerini memnun edeceğini söylemişti. Atina yönetimi aynı zamanda Rusya'nın gıda maddelerine uygulanan ambargoyu kaldırmasını da arzuluyor. Rusya yaptırımlara misilleme olarak AB ülkelerinden ürün ithalatına sınırlama getirmişti. AB diplomatları bu konunun sadece Rusya'yı ilgilendirdiğini ve AB'nin ortak uygulamalarını kapsamadığını belirtiyorlar.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın son konsey toplantısında yaptırımların yol açtığı kaybın AB tarafından tazmin edilmesi şeklindeki talebini Brüksel geri çevirmişti. Komisyon üyesi Moscovici de Yunanistan'ın selameti Rusya ile işbirliğinde aramasını doğru bulmadığını belirterek, “Yunanistan'ın yeri 19 üyeli Euro Bölgesi'dir, Rusya'nın alternatif olamayacağı aşikârdır”, demişti.

Putin memnun

Rus dış politika uzmanı Fyodor Lukyanov Putin'in durumdan memnun olduğunu ve Tsipras'tan Moskova ziyareti sırasında yaptırımların uzatılmasına karşı çıkmasını beklediğini söylüyor. Yunanistan'ın tarihi, kültürel ve dini bakımlardan Rusya'ya yakınlık duyduğunu belirten Lokyanov, Moskova'nın AB'yi Yunanistan üzerinden etkileyebilmeyi umduğunu sözlerine ekliyor.

Euro Grubu ile Atina arasındaki, reformların uygulanması ve mali yardımların sürdürülmesi konulu pazarlıkta ilerleme kaydedilememişti. Yunanistan'ın sunduğu reform listesi Brüksel'de de yeterli bulunmuyor. Yunanistan Uluslararası Para Fonu'na ödemek üzere 9 Nisan'a kadar taze kredi bulamadığı takdirde fiilen temerrüde düşecek ve Euro Bölgesi merkez bankası sisteminden ihraç edilecek. Konsey Başkanı Donald Tusk 24 Nisan'daki maliye bakanları buluşmasına kadar uzlaşma sağlanabileceğine ihtimal vermiyor.