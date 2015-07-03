Yunanistan resmen temerrüde düştü



Euro İstikrar Fonu, Yunanistan'ın resmen temerrüde düştüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, ülkenin ödeme yükümlülüğünü yerine getiremediği resmen açıklanmış oldu.

Euro İstikrar Fonu'nun bildirisinde “Orta vadede Atina'dan kredilerin geri ödemesinin istenemeyeceği kesinlik kazandı” ifadeleri kullanıldı.

Juncker: Müzakereler zorlu geçecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, hafta sonunda yapılması planlanan referandumda “Hayır” çıkması halinde, Yunanistan'ın kreditörlerle müzakere pozisyonunun dramatik ölçüde zayıflayacağını kaydetti.

Lüksemburg'da bir basın toplantısı düzenleyen Juncker, “”Evet” oyu çıksa bile müzakerelerin yine de zorlu geçeceğini belirtti.

Euro Bölgesi Konseyi Başkanı Jeroen Dijsselbloem ise referandum sonucu ne olursa olsun Yunanistan'ı zor bir geleceğin beklediğini vurguladı. Dijsselbloem, köklü mali önlemlerin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.