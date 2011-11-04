Yunanistan referandumdan vazgeçti!

T24 -

Avrupa, yardımı referandum sonrasına kadar bekletecekti

Muhalefetten İstifa çağrısı

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, Euro Grubu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Komisyonunun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn Ve Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble ile yaptığı telefon görüşmesinde, refarandum planından vazgeçtiklerini aktardı.Açıklamada, "Venizelos, muhataplarını referandum yapılmayacağı kararı konusunda bilgilendirdi" denildi.Fransa'da toplanan G-20 liderler zirvesinde Yunanistan'a verilmesi onaylanmış olan 8 milyar euroluk yardımın halk oylaması sonrasında kadar bekletileceği açıklandı.Başbakan Papandreu çok tepki çekebilecek yardım paketini halka sunmak isteyince olası bir 'hayır' oyunun euro bölgesinden ayrılma anlamına geleceğinden endişe eden içerde ve dışarda siyasi baskı altında kaldı.Papandreu'ya istifa çağrıları da arttı.Maliye Bakanı Evangelos Venizelos dün başbakana bayrak açarak euro'ya katılımın ülkesi için ''tarihi bir zafer'' olduğunu ve bir referandumla riske atılamayacağını söylemişti.