-Yunanistan, referandum planından vazgeçti ATİNA (A.A) - 04.11.2011 - Yunanistan Maliye Bakanlığı, AB mali yardımını referanduma götürme planından vazgeçildiğini bildirdi. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, Avro Grubu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Komisyonunun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn Ve Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble ile yaptığı telefon görüşmesinde, refarandum planından vazgeçtiklerini aktardı. Açıklamada, ''Venizelos, muhataplarını referandum yapılmayacağı kararı konusunda bilgilendirdi'' denildi.